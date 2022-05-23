Евгений Сатановский: Противостояние с НАТО - всерьёз и надолго. Если, конечно, вскоре не рванёт...

АРМАГЕДДОНЫЧ Принятие Швеции и Финляндии в НАТО или использование их территории в своих целях, направленных, естественно, против России, чего никто на Западе и не скрывает, Североатлантическим альянсом, может легко превратить Арктику в поле боя.
АРМАГЕДДОНЫЧ Принятие Швеции и Финляндии в НАТО или использование их территории в своих целях, направленных, естественно, против России, чего никто на Западе и не скрывает, Североатлантическим альянсом, может легко превратить Арктику в поле боя.
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