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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» продал Перина в «Палермо» почти за 500 000 евро. Вратарь провел 71 матч за туринцев за 6 сезонов

« Ювентус » объявил о переходе вратаря Маттии Перина в « Палермо ». Сообщалось , что клуб Серии Б заплатит за 33-летнего итальянца почти 500 000 евро.

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