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В Госдепе назвали "негативным" влияние России в Венесуэле и Никарагуа

В Госдепе назвали "негативным" влияние России в Венесуэле и Никарагуа

Помощник госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил, что влияние России в Венесуэле и Никарагуа отслеживается Госдепом и считается "негативным", сообщает ТАСС.

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