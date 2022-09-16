В Госдепе назвали "негативным" влияние России в Венесуэле и Никарагуа

Помощник госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил, что влияние России в Венесуэле и Никарагуа отслеживается Госдепом и считается "негативным", сообщает ТАСС.