В Союзе торговых центров прокомментировали покупку прав на субаренду Adidas

Так как структуры владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко выкупили права на субаренду помещений, арендуемых компанией Adidas, а не полностью бизнес, это дает много возможностей для развития ситуации.
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