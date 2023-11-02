ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 778 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Это не страна. Разбазаренные в Союзе российские территории.Песков назвал Укр...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, теперь концы в воду.Склад в Абакане з...
  • Boris Borisov
    Ну, зачем этот дешёвый цирк !?    Нашлась.   Аж прямо подлинник ! И аж прямо в Праздник ! !Историк назвал вд...

В Союзе торговых центров прокомментировали покупку прав на субаренду Adidas

В Союзе торговых центров прокомментировали покупку прав на субаренду Adidas

Так как структуры владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко выкупили права на субаренду помещений, арендуемых компанией Adidas, а не полностью бизнес, это дает много возможностей для развития ситуации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх