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Тульские новости

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В Тульской области с 10 по 17 сентября продлится бабье лето

В Тульской области с 10 по 17 сентября продлится бабье лето

Мощный антициклон принесёт в регион тепло и сухую погоду. Синоптики центра ФОБОС прогнозируют, что бабье лето в Тульской области продлится с 10 по 17 сентября.

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