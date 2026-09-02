16-летний главарь банды Сулейман расстрелял детей в Санкт-Петербурге

Фото: Magnific Двое несовершеннолетних — в больнице с тяжелыми травмами. В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего Сулеймана, который подозревается в жестоком нападении на группу подростков младше его.
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Миграционная политика идёт по плану?
Ну и как вам многонационалы