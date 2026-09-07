Negotiations are the main word of recent days. And if the meeting with the Americans is more or less clear (Russia, as the winning side, insists on its own terms, which is natural), then in Kiev — circus tent with visiting clowns.
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