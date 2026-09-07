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The Eurasia Daily news agency

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Kiev Circus tent, the Kremlin's hand in the Keel and despair in the EU: morning coffee with EADaily

Kiev Circus tent, the Kremlin's hand in the Keel and despair in the EU: morning coffee with EADaily

Negotiations are the main word of recent days. And if the meeting with the Americans is more or less clear (Russia, as the winning side, insists on its own terms, which is natural), then in Kiev — circus tent with visiting clowns.

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