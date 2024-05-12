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«ПСЖ» проиграл 3 матча подряд, в Лиге 1 – впервые с сентября

«ПСЖ» проиграл 3 матча подряд, в Лиге 1 – впервые с сентября

Парижане на своем поле уступили «Тулузе» (1:3) в 33-м туре Лиги 1. У «ПСЖ» это 3-е поражение подряд – до этого дважды проиграли «Боруссии» Дортмунд в полуфинале Лиги чемпионов (0:1, 0:1).

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