Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 320 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Храни вас всех Господи, ребятки-воины.Поклон вам до земли.Флаги России на А...
  • Сергей ЕВ
    Хорошая новость. Враги России должны быть уничтожены, а ВС России успехов и победы над укронацистами и блоком НАТОСменился флаг над...
  • Юрий Золотарев
    Бей, ребята, бандеро-фашистскую ГАДИНУ!!!Флаги России на А...

ВСУ бегут из Авдеевки

ВСУ бегут из Авдеевки

Сырский заявил о сдаче Авдеевки и отступлении оставшихся сил ВСУ из города.Командование "Азова" также подтверждает, что Авдеевку сдают.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
И РАДИ ЧЕГО ВСУ УГРОБИЛИ СТОЛЬКО УКРОПА????????...Ведь с самого начала был ясен результат...
Ответить
12 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
вы что не в курсе !их уничтожает зеленский по просьбе запада  !приказали до последнего украинца !вот он и выполняет  иначе может денег и имущества лишиться!
Ответить
11 час.
Балу -
Нельзя было их из Авдеевки выпускать... Они все должны были остаться в Авдеевке... Органическим удобрением и кормом для червей...
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх