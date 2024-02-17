ВСУ бегут из Авдеевки

ВС Вадим Скоробогатов И РАДИ ЧЕГО ВСУ УГРОБИЛИ СТОЛЬКО УКРОПА????????...Ведь с самого начала был ясен результат...

ЛБ Людмила Боченкова вы что не в курсе !их уничтожает зеленский по просьбе запада !приказали до последнего украинца !вот он и выполняет иначе может денег и имущества лишиться!