Сырский заявил о сдаче Авдеевки и отступлении оставшихся сил ВСУ из города.Командование "Азова" также подтверждает, что Авдеевку сдают.
ВСУ бегут из Авдеевки
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
И РАДИ ЧЕГО ВСУ УГРОБИЛИ СТОЛЬКО УКРОПА????????...Ведь с самого начала был ясен результат...
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12 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
вы что не в курсе !их уничтожает зеленский по просьбе запада !приказали до последнего украинца !вот он и выполняет иначе может денег и имущества лишиться!
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11 час.
Балу -
Нельзя было их из Авдеевки выпускать... Они все должны были остаться в Авдеевке... Органическим удобрением и кормом для червей...
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7 час.
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