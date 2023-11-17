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Вице-премьер Оверчук: Россия представила на АТЭС новые транспортные проекты

Вице-премьер Оверчук: Россия представила на АТЭС новые транспортные проекты

Зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что российская делегация продемонстрировала на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) новые транспортные проекты Север - Юг и Восток - Запад.

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