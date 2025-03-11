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Царьград

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Курская АЭС была целью удара беспилотников: станция работает в штатном режиме

Курская АЭС была целью удара беспилотников: станция работает в штатном режиме

На Курскую область пришлось максимальное количество БПЛА минувшей ночью.По информации из Курской области, серия взрывов прогремела этим утром в Курчатове.

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Амара Карпова
🙏🙏🙏
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