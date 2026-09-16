В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали шесть человек

В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали шесть мирных жителей. По данным регионального оперштаба, в селе Ржевка Шебекинского округа при ударе дрона по легковому автомобилю пострадал мужчина.
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