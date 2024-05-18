В Новосибирске в «Ночь музеев» покажут картины Куинджи из Русского музея

Главным событием «Ночи музеев» в Новосибирском государственном художественном музее (НГХМ) станет выставка работ великого русского художника Архипа Куинджи (1842-1910) из коллекции Государственного Русского музея, сообщает «Российская газета».
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