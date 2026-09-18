Аграрии Ямала запланировали собрать 140 тонн картофеля

На Ямале в этом сезоне планируют собрать около 140 тонн картофеля. Свежий урожай уже поступает в социальные учреждения региона, сообщил главный консультант управления развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса департамента АПК ЯНАО Андрей Ревнивых.