Лукашенко призвал сограждан не беспокоиться по поводу возможной войны

Global Look Press/Keystone Press Agency/Mikhail Metzel/Kremlin Pool Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей республики излишне не переживать по поводу возможных боевых действий в отношении Белоруссии.
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