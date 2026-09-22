Российские войска получили новые комплексы «Зубр» для борьбы с дронами

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех поставил российскому военному ведомству новые системы поражения воздушных целей «Зубр».
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