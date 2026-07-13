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ИА Реалист

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США бомбят Иран, Тегеран бьёт по союзникам Вашингтона

США бомбят Иран, Тегеран бьёт по союзникам Вашингтона

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). США и Иран обменялись второй подряд ночью ракетными и беспилотными ударами в минувшие выходные, поскольку противостояние за контроль над стратегическим Ормузским проливом резко обострилось.

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