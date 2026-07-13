США бомбят Иран, Тегеран бьёт по союзникам Вашингтона

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). США и Иран обменялись второй подряд ночью ракетными и беспилотными ударами в минувшие выходные, поскольку противостояние за контроль над стратегическим Ормузским проливом резко обострилось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии