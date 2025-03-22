На ремонт постамента памятника "Тамбовский колхозник" выделяется 3,5 млн рублей

У монумента «Тамбовский колхозник» отремонтируют постамент (стереобат). До 31 марта в ходе электронного аукциона планируется определить подрядчика, который до 1 мая этого года выполнит работы на объекте культурного наследия регионального значения.
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