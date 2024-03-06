Отменить налоги для семей с низкими доходами предложили в Госдуме

Если доход на каждого человека ниже прожиточного минимума Для семей, где доход на каждого человека ниже прожиточного минимума, нужно отменить налоги, заявила "Парламентской газете" депутат Госдумы Светлана Разворотнева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии