Средний размер автокредита снизился на 17,3%

По итогам февраля средний размер автокредита снизился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 17,3% (в феврале 2024 года - 1,46 млн рублей), а по сравнению с предыдущим месяцем - на 0,5% (в январе 2025 года - 1,22 млн рублей) и составил 1,23 млн рублей.