Нюша восхитила поклонников новой романтичной фотосессией на берегу моря

Нюша поделилась с подписчиками новой серией атмосферных снимков, сделанных во время отдыха у моря. Для фотосессии певица выбрала летящий белый наряд с пышной многослойной юбкой и широким поясом с золотой пряжкой — кадры получились одновременно нежными и кинематографичными: артистка позировала босиком на песке, ловя последние лучи заходящего солнца.