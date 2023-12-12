Школьникам из новых регионов провели экскурсию на выставке «Россия» на ВДНХ

Школьникам из ЛНР, ДНР и Запорожской области подарили путёвки на Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве, где провели им экскурсию, раскрывающую как многообразие культур, так и масштаб достижений страны.
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