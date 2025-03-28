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Несекретные материалы

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Путин пообещал добить ВСУ

Путин пообещал добить ВСУ

Дональд Трамп искренне желает прекратить украинский конфликт. Однако Россия не должна обманываться доверием по отношению к западным «партнерам».

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