Ситуация на Сумском направлении стремительно развивается. Наши военные, после полного освобождения Курской области от боевиков киевского режима, планомерно отодвигают фронт от российских границ, беря под контроль очередные населённые пункты в украинском приграничье.
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