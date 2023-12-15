Руслан Коцаба: Киев судит противников войны

Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области приговорил к 3 годам лишения свободы (с освобождением от отбывания наказания с испытанием на полтора года) всемирно известного добросовестного отказника от военной службы Виталия Алексеенко.
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