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Рожков о финале Кубка Стэнли: «Макдэвид и Драйзайтль – два гения, но Бобровскому пора из Кубка шампанского испить»

«Эдмонтон» сыграет против «Флориды» в финале Кубка Стэнли-2024. Серия стартует 9 июня. – Финал НХЛ в разгаре… – По утрам открываю хайлайты, но пару раз смотрел матчи и в прямом эфире ночью.

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