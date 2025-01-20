С Россией еще не война, но уже не мир – немецкий генерал

У них там в самом деле всё так плохо с мозгами у руководителей высшего звена?... это последствия эволюции или инквизиции?...

СК

Сергей Ковалев

"не хочу сказать, что они (Россия) атакуют"! - бормочет генерал. на этом можно было бы и заканчивать нытьё. но о чем тогда генералу говорить? он же генерал!