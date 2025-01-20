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С Россией еще не война, но уже не мир – немецкий генерал

С Россией еще не война, но уже не мир – немецкий генерал

В скором будущем войска России могут выйти на границы Североатлантического альянса. Об этом в эфире телеканала BR24 заявил замкомандующего оперативным командованием Бундесвера генерал-лейтенант Андре Бодеманн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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chernyj70 Чернышов
Очередной бред
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22 час.
Балу -
У них там в самом деле всё так плохо с мозгами у руководителей высшего звена?... это последствия эволюции или инквизиции?...
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17 час.
СК
Сергей Ковалев
&quot;не хочу сказать, что они (Россия) атакуют&quot;! - бормочет генерал. на этом можно было бы и заканчивать нытьё. но о чем тогда генералу говорить? он же генерал!
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1 час.

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