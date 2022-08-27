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Лимитрофы, не подростки - но, что творят, не ведают

Лимитрофы, не подростки - но, что творят, не ведают

   В политической лексике понятие «лимитрофы» означает: в широком смысле, это территории, расположенные в пограничье и образующие полосу (кольцо) государств; в узком смысле - это пренебрежительное обозначение молодых государств, созданных из бывших окраин империй.

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