В Москве 23-24 сентября пройдет Международный Форум «ЦИФРОВАЯ ТРАНСПОРТАЦИЯ 2024»

В Москве 23-24 сентября пройдет II Международный Форум «ЦИФРОВАЯ ТРАНСПОРТАЦИЯ». Мероприятие является единственной площадкой в стране в области цифровизации транспорта и логистики, которая объединяет заказчиков, исполнителей и представителей государства.
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