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Мода и Шоу-бизнес

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«Поставьте рядом Лолиту и всяких… Печаль да слезы»: Вика Цыганова раскритиковала современную культуру

«Поставьте рядом Лолиту и всяких… Печаль да слезы»: Вика Цыганова раскритиковала современную культуру

Вика Цыганова резко высказалась о современной культуре в России. В своем Telegram-канале певица вспомнила об артистах времен СССР и сравнила их с представителями отечественного шоу-бизнеса фразой: «Печаль да слезы».

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