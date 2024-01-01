Никчемность антироссийской политэмиграции

Гарий Щерба

Как же они МЕРЗКИ и ЖАЛКИ , ЧЕМ БОЛЬШЕ они ПАДАЮТ в ГЛАЗАХ РОССИЙСКОГО общества , тем БОЛЕЕ они думают что ВОЗВЫСЯТСА у ПРИЕБАЛТИЙСКИХ же ШЕСТЕРОК ...!!! ГНИЛЬ , МЕРЗОСТЬ и БОЛОТО , ДАЛЕЕ ПРЕДАТЕЛЯМ да ИЗМЕННИКАМ ТВАРЯМ БОЛЕЕ ПАДАТЬ НЕ КУДА , ПРИПЛЫЛИ , ДНО .................