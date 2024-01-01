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Никчемность антироссийской политэмиграции

Никчемность антироссийской политэмиграции

В Литве готовы вешать на Россию всех собак даже по самому вздорному поводу. Джордж Оруэлл: "В конце концов партия объявит, что дважды два – пять, и придется в это верить.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Как же они  МЕРЗКИ  и  ЖАЛКИ , ЧЕМ БОЛЬШЕ  они  ПАДАЮТ  в  ГЛАЗАХ  РОССИЙСКОГО   общества , тем  БОЛЕЕ они думают что   ВОЗВЫСЯТСА  у  ПРИЕБАЛТИЙСКИХ  же  ШЕСТЕРОК ...!!! ГНИЛЬ , МЕРЗОСТЬ  и  БОЛОТО , ДАЛЕЕ  ПРЕДАТЕЛЯМ  да  ИЗМЕННИКАМ ТВАРЯМ   БОЛЕЕ ПАДАТЬ НЕ КУДА , ПРИПЛЫЛИ , ДНО .................
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