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Новые санкции от УЕФА: Россия осталась без еврокубков-2022/23, Лиги наций и женского Евро

Новые санкции от УЕФА: Россия осталась без еврокубков-2022/23, Лиги наций и женского Евро

Российский футбол продолжит жить в изоляции. В дополнение к принятому ранее бану до дальнейшего уведомления, исполнительный комитет УЕФА теперь принял ряд конкретных решений касательно ближайшего будущего.

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