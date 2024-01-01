Донецк пострадал от ударов ВСУ в новогоднюю ночь: последние новости о количестве жертв Евгения КомароваДенис Пушилин, глава ДНР, в Telegram-канале написал о массированном ударе по Донецку, осуществленном ВСУ в новогоднюю ночь.