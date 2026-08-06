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Аргументы и Факты

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Два дня без еды и связи: как пилоты выжили в тайге после ЧП под Иркутском

Два дня без еды и связи: как пилоты выжили в тайге после ЧП под Иркутском

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии для aif.ru описал возможные версии аварийной ситуации с самолетом Cessna в Иркутской обалсти и сказал, что может быть с воздушным судном.

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