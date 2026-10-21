Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали немецкого наемника ВСУ. У военного имеется внушительный послужной список: он участвовал в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента, в вооруженном конфликте на территории Сомали и воевал в Сирии как наемник.