Замглавы Минобороны России проверил обеспечение войск в зоне СВО

Замминистра обороны генерал-лейтенант Андрей Булыга проверил материально-техническое обеспечение российских ВС в зоне специальной военной операции на Украине, проинспектировав один из базовых районов подразделений группировки войск "Восток".
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