Житель Лос-Анджелеса обнаружил жуткого гостя, вернувшись домой после лесного пожара

Гигантский медведь прятался от пожара в подвале дома. Американец Сэмми Арбид вернулся в свой дом, уцелевший после страшных пожаров в Лос-Анджелесе, и неожиданно обнаружил, что в его доме поселился нежелательный гость.
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