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Площадь возгорания в Нижегородской области увеличилась до 30 тысяч "квадратов"

Площадь возгорания в Нижегородской области возросла до 30 тысяч "квадратов". Об этом заявили в МЧС. Сообщается о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) около населенного пункта Скородум Городецкого муниципального округа.

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