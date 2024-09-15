Площадь возгорания в Нижегородской области увеличилась до 30 тысяч "квадратов"

Площадь возгорания в Нижегородской области возросла до 30 тысяч "квадратов". Об этом заявили в МЧС. Сообщается о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) около населенного пункта Скородум Городецкого муниципального округа.