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Средства РЭБ подавили более трети всех БПЛА ВСУ при отражении контрнаступления

Средства РЭБ подавили более трети всех БПЛА ВСУ при отражении контрнаступления

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали более трети всех ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время отражения их контрнаступления.

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