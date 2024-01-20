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Биржевые цены на Аи-95 выросли на 6,17%, на Аи-92 - на 6,94% и это за неделю

Биржевые цены на Аи-95 выросли на 6,17%, на Аи-92 - на 6,94% и это за неделю

Российские СМИ со ссылкой на Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ) пишут, что за эту рабочую неделю биржевые цены на бензин марки Аи-95 выросли на 6,17% - до 48 371 рублей / тонна, а бензин на Аи-92 - на 6,94%, до 45 315 рублей / тонна, и конечно, это довольно ощутимый рост рост на топливо всего за 5 дней, то есть более по проценту каждый день вверх.

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