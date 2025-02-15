Берлинале-2025: маленькие проблемные девочки (и мальчики)

«Обживая землю» Хо Мэна Китайский конкурсный фильм «Обживая землю» (Living the Land) — не без важности несущее себя полотно о самых прозаических вещах в жизни: рождение, смерть, школа, работа, сумасшествие, бедность и снова смерть.
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