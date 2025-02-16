Сбербанк требует с супруги пермского фармацевта-банкрота полтора миллиарда рублей

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел заявление ПАО «Сбербанк» о включении в реестр требований кредиторов в деле о банкротстве Лидии Шавриной, супруги обанкротившегося совладельца сети аптек в Перми Николая Шаврина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии