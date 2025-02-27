По данным журналиста, Indiana Jones and the Great Circle выйдет на PS5 в апреле В течение след...

По данным журналиста, Indiana Jones and the Great Circle выйдет на PS5 в апрелеВ течение следующих нескольких месяцев Microsoft Gaming выпустит несколько игр на PlayStation 5, утешая тем, что на протяжении более 4 лет она считала ее конкурентом своей серии Xbox.
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