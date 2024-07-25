США прокомментировали возможный диалог с Китаем по вооружениям

США заинтересованы в том, чтобы вступить в двухсторонний диалог с Китаем по вооружениям. Об этом заявила помощник госсекретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт, пишет РИА Новости.
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