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РИА Новый день

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В южноуральском поселке свалку опасных химикатов устроили в 100 метрах от домов

В южноуральском поселке свалку опасных химикатов устроили в 100 метрах от домов

Обитатели поселка Челябинской области вынуждены жить в опасном соседстве с ядовитыми отходами. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, практически под окнами южноуральцев расположилась свалка химикатов в поселке Углицкий Чесменского района.

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