В южноуральском поселке свалку опасных химикатов устроили в 100 метрах от домов

Обитатели поселка Челябинской области вынуждены жить в опасном соседстве с ядовитыми отходами. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, практически под окнами южноуральцев расположилась свалка химикатов в поселке Углицкий Чесменского района.