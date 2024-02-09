В южноуральском поселке свалку опасных химикатов устроили в 100 метрах от домов

Обитатели поселка Челябинской области вынуждены жить в опасном соседстве с ядовитыми отходами. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, практически под окнами южноуральцев расположилась свалка химикатов в поселке Углицкий Чесменского района.
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