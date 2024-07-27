Лена работала журналистом, а затем и редактором в Коммерсанте, но любовь к шоколаду привела к созданию невероятно вкусных конфет ручной работы в собственной лаборатории шоколада https://t.
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Лена работала журналистом, а затем и редактором в Коммерсанте, но любовь к шоколаду привела к созданию невероятно вкусных конфет ручной работы в собственной лаборатории шоколада https://t.