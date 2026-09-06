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Hannah Waddingham's Acting Debut Was In A Massively Popular Sitcom

Hannah Waddingham's Acting Debut Was In A Massively Popular Sitcom

Ted Lasso star Hannah Waddingham made her TV debut back in 2002 on this award-winning BBC sitcom about a group of 30-somethings in the dating scene.

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