Слуцкий: Киев пытается выдать провал контрнаступления за «тонкую игру»

Украинские СМИ, который сейчас начали разгонять информацию о том, что контрнаступление было на самом деле «тонкой психологической игрой», пытаются таким образом оправдать действия политического и военного руководства страны.
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