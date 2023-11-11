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Слуцкий: Киев пытается выдать провал контрнаступления за «тонкую игру»

Слуцкий: Киев пытается выдать провал контрнаступления за «тонкую игру»

Украинские СМИ, который сейчас начали разгонять информацию о том, что контрнаступление было на самом деле «тонкой психологической игрой», пытаются таким образом оправдать действия политического и военного руководства страны.

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