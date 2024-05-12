Хуан-Пабло Монтойя: Ферстаппен совершит глупость, если уйдет из Red Bull

Хуан-Пабло Монтойя: Ферстаппен совершит глупость, если уйдет из Red BullRed Bull RacingЭкс-гонщик Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя считает, что Макс Ферстаппен не собирается уходить из Red Bull Racing, несмотря на неоднозначную политическую обстановку в команде.
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