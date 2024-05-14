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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Многодетная мать из Чериковского района рассказала, как воплотила свою мечту о большой семье.

Многодетная мать из Чериковского района рассказала, как воплотила свою мечту о большой семье.

Куличи под музыкуПолесские традиции многодетная семья Никитенко бережно хранит и на новом месте жительства - в чериковском агрогородке ВеремейкиЧериковский район - один из наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС на Могилевщине.

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