Многодетная мать из Чериковского района рассказала, как воплотила свою мечту о большой семье.

Куличи под музыкуПолесские традиции многодетная семья Никитенко бережно хранит и на новом месте жительства - в чериковском агрогородке ВеремейкиЧериковский район - один из наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС на Могилевщине.
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